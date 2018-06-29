«Смерти Сталина» не вернут прокатное удостоверение

Арбитражный суд столицы отказался признать незаконным отзыв прокатного удостоверения на демонстрацию британской комедии «Смерть Сталина», пишет «Коммерсант».

Минкульт выдал дистрибутору «Вольга» удостоверение на показ фильма, однако за два дня до премьеры, назначенной на 25 января, ведомство объявило об отзыве документа. Фильм, как объясняли чиновники, содержит запрещенную законом информацию и глумится над советским прошлым. Тем не менее «Пионер» показал картину 25 и 26 января, так как якобы не получил от чиновников официального уведомления об отзыве. Позже суд оштрафовал кинотеатр.

В апреле этого года «Пионер» подал иск о незаконности отзыва прокатного удостоверения, поскольку мотивировка отзыва, по словам юристов кинотеатра, не была документально оформлена, а процедура отзыва не соблюдена. Также прокуратура не проводила экспертизу картины. Минкульт новое решение суда не прокомментировал.