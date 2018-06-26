Источник рассказал о размере украденных у Марии Мироновой средств

Против преступника, ограбившего в центре Москвы Марию Миронову, возбуждено уголовное дело, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Миронова в своем инстаграме сообщила, что ее ограбили прямо на Садовом кольце и попросила поклонников быть бдительнее, однако не уточнила, что именно у нее украли.

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По данным источника, Миронова рассказала полицейским, что она обнаружила пропажу на Смоленской-Сенной площади: оказалось, у нее тайно похитили $3 тыс.

Известно, что в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Сейчас обстоятельства инцидента выясняются, полицейские опрашивают очевидцев.