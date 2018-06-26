XXXTentacion стал первым за 21 год покойным лидером американского хит-парада

Интерес к музыке рэпера XXXTentacion после его убийства стал настолько велик, что его сингл Sad! поднялся с 52-й позиции на первое место в хит-параде Billboard Hot 100.

Как сообщает The Wrap, в последний раз артист возглавлял американский чарт после смерти в 1997 году — это The Notorious B.I.G. с песней Mo Money Mo Problems.

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Композиция Sad! вышла на альбоме под названием »?», и к 21 июня насчитывала уже 48,9 млн прослушиваний в стриминговых сервисах. Кроме того, девять других песен XXXTentacion также попали в «горячую сотню» синглов, сделав рэпера 12-м хип-хоп-исполнителем, которому удалось присутствовать в хит-параде Billboard Hot 100 в таком объеме. Кроме него, такого успеха добивались Cardi B, Дрейк, Future, J. Cole, JAY-Z, Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, Logic, Post Malone и Канье Уэст.

XXXTentacion, чье настоящее имя Джасей Онфрой, был застрелен 18 июня в возрасте 20 лет. Подозреваемый в его убийстве задержан.