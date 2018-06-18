Представитель Кобзона о его госпитализации: он нездоров

Представитель Иосифа Кобзона в беседе с «Пятым каналом» рассказала о госпитализации артиста.

По словам пресс-секретаря, эстрадный певец госпитализирован в одну из московских больниц. «У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — пояснила она.

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Супруга Нинель в разговоре с журналистами не стала уточнять, находится Кобзон дома или в больнице, однако отметила, что у него «все по плану».

В 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию. Артист находится под наблюдением врачей и регулярно проходит плановые осмотры.