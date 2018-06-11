Иван Ургант ответил на сообщения о получении гражданства Израиля

Телеведущий Иван Ургант ответил на сообщения СМИ о получении гражданства Израиля. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По его словам, он действительно приехал с семьей в Израиль, но всего на два дня.

«Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня», — написал Ургант.

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Он уточнил, что уезжать из России не планирует и попросил не пугать сообщениями о «мифической эмиграции» его бабушку.

«Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — пояснил Ургант.

При этом напрямую информацию о якобы получении нового гражданства он не опроверг.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прилетел в аэропорт Бен-Гурион 10 июня и официально стал новым репатриантом, он получил удостоверение личности гражданина Израиля.