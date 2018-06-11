Иван Ургант ответил на сообщения о получении гражданства Израиля
Телеведущий Иван Ургант ответил на сообщения СМИ о получении гражданства Израиля. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По его словам, он действительно приехал с семьей в Израиль, но всего на два дня.
«Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня», — написал Ургант.
Он уточнил, что уезжать из России не планирует и попросил не пугать сообщениями о «мифической эмиграции» его бабушку.
«Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — пояснил Ургант.
При этом напрямую информацию о якобы получении нового гражданства он не опроверг.
Ранее СМИ сообщили, что Ургант прилетел в аэропорт Бен-Гурион 10 июня и официально стал новым репатриантом, он получил удостоверение личности гражданина Израиля.