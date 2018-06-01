Союз музеев огорчен реакцией общества на вандализм в Третьяковской галерее

Союз музеев России потребовал более жесткой реакции на инцидент с нападением на картину Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова президента союза и главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского на прошедшем заседании.

По словам Пиотровского, произведения искусства имеют свои права, а коллекция галереи обладает абсолютной неприкосновенностью. «Мы огорчены реакцией общества, потому что реакция общества какая-то несерьезная. Пошли разговоры, что ничего страшного, что музеи сами виноваты, куда они смотрели… Мы требуем очень жесткой ответственности всех за покушения на права культуры», — заявил Пиотровский.

Реклама

Пиотровский уверен, что общество и органы власти порой бывают враждебно настроены к музейным институциям. «Не должно быть пренебрежительного отношения… Речь идет не о покушении на имущество — искусство бесценно — это покушение на святыню», — поделился он, добавив, что музейному сообществу самому стоит расследовать генезис агрессии по отношению к искусства.

25 мая посетитель Третьяковской галереи прорвался в пустой зал Ильи Репина и нанес повреждения полотну «Иван Грозный и сын его Иван». Позже мужчина был арестован.