Михалков о своих многомиллионных доходах: можно не красть у государства

Режиссер Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов, взволновавших общественность после того, как стало известно, что за 2017 год он заработал 529 млн руб.

Помимо этого дохода, у Михалкова задекларированы 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. По словам режиссера, он работает уже более 60 лет, является наследником известных фамилий, дорого продает свои мастер-классы, а его студия «ТРИТЭ Никиты Михалкова» снимает популярные фильмы — а значит, источники его доходов очевидны.

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Михалков рассказал и о своем финансовом менеджере, который инвестирует в выгодные программы и доходные предприятия в России, а не в, например, иностранные футбольные клубы. «И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах», — подчеркнул Михалков, отметив, что не переписывает свое имущество на родственников.

Дети и внуки Михалкова, как отметили в пресс-службе, учатся и работают в России. «Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны», — приводит слова Михалкова РИА «Новости».