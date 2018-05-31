Михалков о своих многомиллионных доходах: можно не красть у государства

Никита Михалков на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля РИА Новости

Режиссер Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов, взволновавших общественность после того, как стало известно, что за 2017 год он заработал 529 млн руб.

Помимо этого дохода, у Михалкова задекларированы 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. По словам режиссера, он работает уже более 60 лет, является наследником известных фамилий, дорого продает свои мастер-классы, а его студия «ТРИТЭ Никиты Михалкова» снимает популярные фильмы — а значит, источники его доходов очевидны.

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Михалков рассказал и о своем финансовом менеджере, который инвестирует в выгодные программы и доходные предприятия в России, а не в, например, иностранные футбольные клубы. «И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах», — подчеркнул Михалков, отметив, что не переписывает свое имущество на родственников.

Дети и внуки Михалкова, как отметили в пресс-службе, учатся и работают в России. «Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны», — приводит слова Михалкова РИА «Новости».