NBC: Вайнштейн 10 лет состоял в отношениях с обвиняющей его женщиной

Адвокат американского кинопродюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брэфман заявил, что его подзащитный в течение 10 лет поддерживал интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной, в изнасиловании которой ему предъявили обвинения. Об этом сообщает NBC News.

«Вайнштейна обвиняют в изнасиловании только одной женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию, как до, так и после якобы имевшего место инцидента», — сказал Брэфман.

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По его словам, это «удивительное дело».

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн был отпущен из полицейского участка под залог.

Как отмечалось, продюсеру предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Отдел полиции Нью-Йорка также поблагодарил всех, кто рассказал о домогательствах Вайнштейна, за мужество и желание добиться справедливости.