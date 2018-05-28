Швыдкой: все в нашей жизни уязвимо перед сумасшедшими одиночками

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал действия вандала, повредившего картину Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

Швыдкой признал, что система защиты музеев высока, но общество бессильно перед злым намерением конкретного человека. «Все в нашей жизни уязвимо перед сумасшедшими одиночками. С моей точки зрения, в обществе произошла какая-то опасная деформация — если ты с чем-то не согласен, можно применять силу, и не только против действий, но и против идей», — цитирует Швыдкого РИА «Новости».

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Михаил Швыдкой также не считает, что в действиях нападавшего, перед инцидентом выпившего водки в буфете галереи, виновен только алкоголь. «Попутал его бес или бутылка — это уже другой вопрос, но дело в том, что в подсознании появляются такие идеи, что с искусством можно расправиться. Это опасная система и это труднее исправить, чем пробелы в защитной сигнализации», — резюмировал Швыдкой, добавив, что считает слишком высоким уровень нетерпимости в обществе.

Посетитель нанес серьезные повреждения картине 25 мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи. Он несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения, прорвав холст и причинив ущерб раме.