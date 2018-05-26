Третьяковка оценила ущерб от нападения вандала на картину Репина

Третьяковская галерея оценила ущерб, нанесенный вандалом картине художника Илья Репина «Иван Грозный и сын его Иван», в полмиллиона рублей. Об этом говорится в постановлении судьи, передает РИА «Новости».

«Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тыс. руб.», — говорится в материалах.

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Ранее полиция попросила суд арестовать 37-летнего Игоря Подпорина, который повредил картину в Третьяковской галерее. Тем не менее суд, как передает РИА «Новости», отложил вопрос об аресте мужчины, заседание перенесено на 29 мая.

Вечером 25 мая Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина был задержан.

Сам вандал объяснил свой поступок тем, что перед этим выпил в буфете 100 грамм водки, после чего его «накрыло».