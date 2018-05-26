Третьяковка оценила ущерб от нападения вандала на картину Репина

Иван Грозный убивает своего сына, репродукция Илья Репин, Государственная Третьяковская галерея

Третьяковская галерея оценила ущерб, нанесенный вандалом картине художника Илья Репина «Иван Грозный и сын его Иван», в полмиллиона рублей. Об этом говорится в постановлении судьи, передает РИА «Новости».

«Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тыс. руб.», — говорится в материалах.

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Ранее полиция попросила суд арестовать 37-летнего Игоря Подпорина, который повредил картину в Третьяковской галерее. Тем не менее суд, как передает РИА «Новости», отложил вопрос об аресте мужчины, заседание перенесено на 29 мая.

Вечером 25 мая Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина был задержан.

Сам вандал объяснил свой поступок тем, что перед этим выпил в буфете 100 грамм водки, после чего его «накрыло».