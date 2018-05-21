Серебренников об очной ставке с Масляевой: мне стало легче

Обвиняемый в хищениях бюджетных средств режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде об очной ставке с бывшим бухгалтером «Седьмой студии» Ниной Масляевой, сообщает РИА «Новости».

Результатами очной ставки с заключившей сделку со следствием и давшей показания против других фигурантов дела Масляевой Серебренников поделился в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление меры пресечения четырем фигурантам дела. «Мне стало легче, потому что когда ты видишь прячущего глаза, завравшегося человека, всем становится все понятно», — отметил Серебренников, добавив, что считает свое уголовное преследование «садистским абсурдом».

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Мосгорсуд сейчас рассматривает жалобу защиты на отказ перевести экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, а также жалобы на продление домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Помимо этого, рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Следствие полагает, что режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России. Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину отрицают.

Ранее Кирилл Серебренников был отпущен из-под домашнего ареста для того, чтобы навестить отца в Ростове-на-Дону.