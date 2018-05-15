Дудь снял фильм о Балабанове

На канале интернет-журналиста Юрия Дудя опубликован фильм о режиссере Алексее Балабанове.

«Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — объясняет свою симпатию к режиссеру в начале своей документальной ленты Дудь.

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Фильм «Балабанов — гениальный русский режиссер» доступен на YouTube, в нем также приняли участие вдова Балабанова Надежда Васильева, актриса Агния Кузнецова, продюсер всех работ режиссера Сергей Сельянов.

Алексей Балабанов — режиссер фильмов «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Я тоже хочу» и др. В мае 2013 года скончался от сердечного приступа.