Bloomberg: в США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо «Моряк» для реставрации полотна. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются. До инцидента, картина была выставлена на аукцион дома Christie's за $70 млн.

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Как отмечается, автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.

Ранее сообщалось, что 13 картин Пикассо за два дня ушли к одному покупателю.