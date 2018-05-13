Победительница «Евровидения»: я соревновалась сама с собой

Победительница «Евровидения-2018» певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, назвала участие в конкурсе сражением с самой собой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу», — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.

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Она также добавила, что все выступили блестяще, «но кто-то должен был выиграть».

Ранее сообщалось, что певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении», поздравила Нетту Барзилай с победой.