Пугачева пыталась отговорить Самойлову от участия в «Евровидении»

Наставница представительницы России на музыкальном конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой, народная артистка СССР Алла Пугачева, рекомендовала ей отказаться от участия в конкурсе, сказал стилист Алишер Хозяинов, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни», — сказал Хозяинов.

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Он также отметил, что на выступлении Самойловой сэкономили, в частности, приняв решение не менять инвалидную коляску певицы.

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