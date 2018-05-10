Следствию вернули просьбу о помещении Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы в четверг не стал рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, сообщает РИА «Новости».

Отказ связан с не вступившими в законную силу предыдущими решениями по аналогичному вопросу.

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Прокурор поддержала предложение судьи о возврате следователю повторного ходатайства.

Ходатайство СК в понедельник в суд пришел поддерживать руководитель следственной группы по делу «Седьмой студии» Александр Лавров, который настаивал на рассмотрении ходатайства.

Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский вместе с режиссером и худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке культурного проекта «Платформа». По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину признает только Масляева.