Путин после инаугурации пообщался с Пахмутовой

Президент России Владимир Путин, возвращаясь после инаугурации в рабочий кабинет, случайно встретил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову.

По сообщению телеканала «Россия 24», Владимир Путин увидел Александру Пахмутову, возвращаясь на работу после молебна. Он отметил, что композитор идет в одиночестве, и решил догнать женщину, не ожидавшую такой встречи

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«Как вы?» — спросил Путин. «Ничего! Как вы, главное?» — ответила ему Пахмутова. Президент и композитор на ходу обменялись добрыми пожеланиями.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Волгограде. Она автор десятков песен, лауреат советских, российских и иностранных наград и премий.