НАСА может досрочно завершить миссию Crew-11

НАСА может завершить миссию Crew-11 на фоне проблем со здоровьем у члена экипажа
NASA

НАСА может досрочно вернуть экипаж миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы со здоровьем у одного из его членов. Об этом сообщил специализированный портал Spaceflight Now, ссылаясь на ведомство.

«Безопасное проведение наших миссий — наш высочайший приоритет, и мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11», — передал портал заявление ведомства.

Перед этим НАСА опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что переносит запланированный на 8 января выход в открытый космос после появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.

До этого стыковку нового космического грузового корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman с Международной космической станцией (МКС) перенесли на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем.

Летом в США отменили запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем из-за утечки топлива.

Ранее НАСА потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса.

