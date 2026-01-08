В Минэнерго Украины сообщили о тяжелой ситуации с электричеством в двух областях

Размер шрифта
Минэнерго Украины: обесточены Днепропетровская и Запорожская области
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жители Днепропетровской области Украины остались без электричества. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в Telegram-канале.

«Почти полностью обесточена Днепропетровская... область», — говорится в публикации.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, без электричества остались жители части Запорожской области, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Вечером 7 января «24 канал» украинского телевидения сообщил о перебоях с электричеством в ряде крупных городов Украины, в том числе в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. Также без света частично остались жители Днепра (Днепропетровска). С перебоями подается электроэнергия в расположенном на западе Украины Ивано-Франковске.

В Павлоградском и Синельниковском районах области из-за отключения электричества начались проблемы с работой водопровода. Власти призвали местных жителей делать запасы воды.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к энергетическому перемирию. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что России нужно не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.

