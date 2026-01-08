Размер шрифта
Новости. Общество

Депутаты подготовили инициативы по совершенствованию миграционной политики в России

Володин: в Госдуму внесут инициативы по совершенствованию миграционной политики
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы готовят к внесению в нижнюю палату парламента ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики в России. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В частности, парламентарии хотят предложить уменьшить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с трех месяцев до одного месяца для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.

Депутаты также выступают за то, чтобы обязать медицинские организации направлять информацию в МВД — об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его своевременной депортации.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования и установить повышенную уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний.

Как подчеркнул Володин, все перечисленные меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в Российской Федерации.

Ранее стало известно, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году.

