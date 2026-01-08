Размер шрифта
Новости. Общество

Названо число абонентов в Днепропетровской области, остающихся без тепла и воды

Кулеба: более 1 млн абонентов в Днепропетровской области остаются без отопления
Киевская областная военная администрация

Более 1 млн абонентов в Днепропетровской области остаются без водоснабжения и отопления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, сотрудники аварийных служб работают в усиленном режиме. К текущему моменту им удалось частично восстановить централизованные системы в ряде населенных пунктов.

«Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании», — отметил чиновник.

В ночь на 8 января агентство «УНИАН» написало, что в Днепропетровской области была остановлена работа всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и подстанций. В городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) отсутствовали свет, отопление и водоснабжение. Кроме того, наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua», на фоне полного блэкаута в Днепропетровской области остановили движение электричек. В административном центре региона продлили школьные каникулы до 11 января.

При этом пресс-служба энергетической компании ДТЭК заявила, что электроснабжение восстановят только к 17 июня 2027 года. Украинские СМИ связали упоминание следующего года со сбоем.

Ранее премьер-министр Украины отругала власти Львова за отключение больниц от света.

