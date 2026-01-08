В Минобороны назвали количество сбитых над Кубанью дронов за утро

МО РФ: на Кубанью за два часа сбили 11 украинских дронов

В период с 07:00 до 09:00 часов мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотники летательного типа были сбиты дежурными средствами ПВО.

8 января Минобороны РФ сообщало, что дежурные силы ПВО за ночь обнаружили и сбили 66 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего летательных аппаратов — 14 беспилотников — сбили над Крымом.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал об увеличении числа беспилотников, которые используют украинские военные для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая 2025-го их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц. Белоусов подчеркнул, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении вражеских атак составляет в среднем 97%.

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.