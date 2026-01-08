Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph раскритиковал страны Европы за траты на социальные расходы вместо оборонных нужд.

«Две из трех крупнейших держав, собравшихся в Париже — Великобритания и Франция — не тратят дополнительных средств на оборону, это делает только Германия. Это коалиция тех, кто не желает финансировать!», — сказал Уоллес, назвав коалицию желающих «очередной уловкой».

По его словам, пока ситуация не изменится, президент России Владимир Путин не будет слушать Европу. Он считает, что у российского лидера нет причин этого делать, поскольку «европейцы неизменно ставят социальную политику выше расходов на безопасность и оборону».

«Мы по-прежнему тратим больше денег на Национальную службу здравоохранения, больше денег на социальные пособия, больше денег на общественный транспорт, велосипедные дорожки и многое другое, и ожидаем, что Америка или кто-то другой оплатит эти расходы», - посетовал Уоллес.

До этого генсек НАТО Марк Рютте в интервью агентству DPA назвал ядерный зонтик США абсолютной гарантией для европейских союзников по НАТО. Он отметил, что некоторые страны обладают собственным ядерным потенциалом и в этом направлении ведется сотрудничество.

Для США приоритетами являются безопасная Европа, сильное НАТО и тесное сотрудничество с европейскими членами блока, добавил генсек.

Ранее премьер Польши усомнился в «доброй воле» России.