Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе один из полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область, взяты в плен в Сумской области республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их словам, основу «Арея», помимо обычных украинских бойцов, составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники. Подразделение участвовало во вторжении в Курскую область России и понесло крупные потери, отметили силовики.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее в Купянске уничтожили группу бойцов украинского корпуса «Хартия».