Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Войска РФ взяли в плен участника вторжения в Курскую область

ТАСС: в Сумской области ВС России взяли в плен военнослужащего полка ВСУ «Арей»
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе один из полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область, взяты в плен в Сумской области республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их словам, основу «Арея», помимо обычных украинских бойцов, составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники. Подразделение участвовало во вторжении в Курскую область России и понесло крупные потери, отметили силовики.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее в Купянске уничтожили группу бойцов украинского корпуса «Хартия».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577513_rnd_1",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
«Отказывайтесь от мелких возможностей»: 6 советов для кардинальных изменений в жизни от основателя OpenAI
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+