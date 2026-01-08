Размер шрифта
В Китае рассказали, как Путин загнал в тупик НАТО

Baijiahao: предложение Путина о ненападении поставило в тупик НАТО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил Североатлантический альянс (НАТО) в тупик предложением о ненападении. Такую оценку дает китайский портал Baijiahao.

В материале отмечается, что российский лидер внезапно разыграл дипломатическую карту «взаимного ненападения», тем самым поставив НАТО перед дилеммой. Юридическая фиксация договоренностей пошатнет основы существования военного блока, а отказ от них разоблачит стремление поддерживать «российскую угрозу», говорится в тексте.

Когда Москва выступила с соответствующим предложением, штаб-квартира НАТО погрузилась в тишину, пишут авторы. Если Североатлантический альянс заключит соглашение, то якобы «агрессия со стороны России» будет переоценена, а необходимость дальнейшего расширения на восток и увеличение расходов на оборону будет поставлена под сомнение, пишет Baijiahao.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран ЕС и НАТО. Он отметил, что Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. При этом министр подчеркнул, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.

