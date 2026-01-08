Размер шрифта
Назван тип питания, который снижает риски развития рака

Гастроэнтеролог Дианова: три типа питания снижают риски развития рака
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Веганство, лакто-ово-вегетарианство (тип вегетарианства, при котором исключается употребление мяса, рыбы и птицы, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц) и песко-вегетарианство (при этом типе питания из рациона убирается мясо, но остается рыба и морепродукты) снижают риски развития рака, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«В августе 2025 года было опубликовано исследование о связи разных типов вегетарианских диет и риском разных видов рака. Оказалось, что в молодом возрасте веганы имели более низкие показатели рака молочной железы и предстательной железы. В пожилом возрасте у песко-вегетарианцев обнаружены более низкие уровни заболеваемости колоректальным раком и раком молочной железы. У веганов и лакто-ово-вегетарианцев реже встречались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. У всех вегетарианцев, а особенно, у лакто-ово-вегетарианцев выявили более низкий уровень карциномы желудка. Таким образом, мы имеем механизмы снижения частоты конкретных видов рака, особенно желудочно-кишечного тракта», – объяснила Дианова.

По словам Диановой, обработанное мясо является важным фактором риска рака желудка и колоректального рака. Это связано с тем, что во время переработки мяса (копчение, соление, добавление нитритов и консервантов) могут образовываться канцерогенные соединения, которые могут повреждать ДНК клеток кишечника, способствуя мутациям и развитию опухолей.

«Преобладание растительной пищи в рационе может снижать риски развития двух самых распространенных видов рака: рака молочной железы и колоректального рака. Мы можем оказать профилактическое действие на развитие рака посредством изменения стиля питания: сокращение потребление обработанного, а также красного мяса, замена мяса на рыбу, яйца и молочные продукты, включение в рацион растительных источников белка и обязательное потребление овощей, зелени, фруктов, ягод. Именно преобладание растительной пищи в рационе может снижать риски развития двух самых распространенных видов рака: рака молочной железы и колоректального рака», – заметила Дианова.

