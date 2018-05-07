СМИ узнали подробности гибели Томошевского

Искусствовед Исаак Кушнир рассказал о смерти заслуженного деятеля искусств России, актера и режиссера Юрия Томошевского. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии», — заявил Кушнир.

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По его словам, скорее всего, прах режиссера привезут в Россию 16 мая.

Ранее сообщалось, что заслуженный деятель искусств России, актер и театральный режиссер Юрий Томошевский скончался в возрасте 61 года.

Как отмечалось, Томошевский погиб в результате несчастного случая. Трагический инцидент произошел в субботу, 5 мая, в ходе визита режиссера в Германию.