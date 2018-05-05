Самойлова рассказала о подготовке выступления для «Евровидения»

Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, рассказала о подготовке номера, передает РИА «Новости».

Самойлова выступит с песней I Won«t Break. Певица уже прибыла в португальскую столицу и провела две репетиции.

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«Сегодня все прошло замечательно. Наша команда очень здорово поработала, я увидела, наконец, полный номер, постановку в новых красках. Само собой, в финале что-то будет меняться, чуть-чуть дорабатываться. Сегодня танцоры немного поменяли номер… Все будет хорошо, я знаю, я уверена в этой песне», — сказала Самойлова.

На сцене вместе с певицей выступят трое бэк-вокалистов и двое танцоров из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.

Ранее Самойлова впервые исполнила свой номер на сцене в Лиссабоне на арене Parque das Nacoes.