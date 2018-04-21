СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у диджея Avicii

Мировые СМИ после новостей о смерти известного шведского диджея Тима Берглинга (псевдоним Avicii) рассказали о его проблемах со здоровьем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Hollywood Reporter пишет, что в 2012 году у артиста диагностировали острый панкреатит, связанный с тем, что он злоупотреблял спиртным.

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Как отмечает The Sun, в 2014 году Avicii удалили аппендикс и желчный пузырь, в связи с чем он был вынужден взять паузу в работе.

По данным AceShowbiz, в 2016 году Берглинг жаловался на тяжелую психологическую нагрузку, которая возникла из-за слишком раннего успеха.

20 апреля стало известно, что Avicii скончался в возрасте 28 лет в Маскате, столице Омана. При этом причина смерит музыканта пока не установлена.