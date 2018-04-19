Михалков: я могу Вайнштейну только позавидовать

Режиссер Никита Михалков прокомментировал скандалы вокруг харрасмента, в частности, ситуацию с продюсером Харви Вайнштейном, пишет RT.

«Я согласен с Катрин Денев, которая совершенно справедливо сказала, что вы разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин подходить к женщинам, привлекая их подходить к другим мужчинам. Мне кажется, это во многом тенденция, которая мною неприемлема», — поделился размышлениями Михалков в преддверии Московского международного кинофестиваля.

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Он также добавил несколько слов о Вайнштейне. «Вы знаете, я могу Вайнштейну только позавидовать. Когда тебя, не обладающего внешностью Ален Делона, любят такие красивые женщины… Но всё вместе — это абсолютная порнография, я этого не приемлю», — заверил режиссер.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, согласно которым Вайнштейн на протяжении десятилетий домогался актрис и других работниц Голливуда, а также предпринимал попытки изнасилования различной успешности. Харви Вайнштейн был помещен в клинику для принудительного лечения от сексуальной зависимости.

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль открывается 19 апреля фильмом Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой».