Владимир Путин поздравил певицу Валерию с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадную певицу, народную артистку России Валерию.

Путин в своей поздравительной телеграмме обратил внимание яркий музыкальный талант, искренность и обаяние Валерии — по его мнению, именно эти качества позволили певице стать звездой российской эстрады и завоевать симпатии многочисленных поклонников.

«Особо отмечу Ваше участие в социально значимых проектах, глубоко личное, неравнодушное отношение к вопросам развития отечественной культуры», — добавил президент, пожелав Валерии вдохновения.

Сегодня Валерии исполняется 50 лет. Из них около 30 лет она посвятила эстрадной песне.