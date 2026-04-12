Дмитриев назвал страну, способную помочь закончить иранский кризис

Россия может оказать помощь в урегулировании иранского кризиса. Об этом написал в соцсети Х руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия может помочь разрешить иранский кризис», — прокомментировал он заявление президента РФ Владимира Путина о готовности содействовать в поисках путей урегулирования ближневосточного конфликта политико-дипломатическими методами.

Российский лидер заявил об этом в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, о котором сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Пока Иран проводит переговоры об урегулировании конфликта с США. Последний раунд оказался безрезультатным, сообщил утром американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Предполагалось, что днем состоится очередная встреча в Исламабаде, но глава Белого дома объявил о начале морской блокады Ирана: ВМС США будут перехватывать все суда при попытке пройти через Ормузский пролив.

Ранее американские эсминцы едва не уничтожили при попытке войти в Ормузский пролив.