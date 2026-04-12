Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Трамп: США введут пошлину 50% против КНР, если их поймают на военной помощи Ирану

Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины в 50% против Китая, если поймают Пекин на поставках военного снаряжения Ирану. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Если мы поймаем их на этом, они получат 50%-ый тариф, это ошеломляющая сумма», — заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, какие действия предпримут США в ответ на военную помощь Исламской Республике со стороны других государств.

До этого Трамп в Truth Social заявил, что Вооруженные силы США покончат с тем немногим, что осталось от Ирана. По его словам, американские военные сделают это «в подходящий момент».

8 апреля Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 50% в отношении стран, поставляющих оружие Ирану.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.