Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

Благодатный огонь доставили в зону СВО

Евгений Одиноков/РИА Новости

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным «Новосибирск».

По его словам, огонь доставили военным бортом из Израиля в Ростов-на-Дону, а оттуда в ДНР, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к святыне.

Протоиерей Михаил подчеркнул духовное значение этого события, отметив, что участие в богослужении помогает бойцам сохранять внутреннюю опору и чувство единства.

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. В Москве в храме Христа Спасителя состоялось ночное пасхальное богослужение, на нем присутствовали президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

9 апреля Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально.

Перемирие началось с 16:00 в субботу и продлится до конца 12 апреля на всех направлениях боевых действий. При этом сообщалось о случаях нарушения Украиной пасхального перемирия.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!