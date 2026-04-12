Благодатный огонь доставили в зону СВО

РИА: благодатный огонь доставили из Иерусалима к военным в ДНР

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным «Новосибирск».

По его словам, огонь доставили военным бортом из Израиля в Ростов-на-Дону, а оттуда в ДНР, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к святыне.

Протоиерей Михаил подчеркнул духовное значение этого события, отметив, что участие в богослужении помогает бойцам сохранять внутреннюю опору и чувство единства.

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. В Москве в храме Христа Спасителя состоялось ночное пасхальное богослужение, на нем присутствовали президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

9 апреля Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально.

Перемирие началось с 16:00 в субботу и продлится до конца 12 апреля на всех направлениях боевых действий. При этом сообщалось о случаях нарушения Украиной пасхального перемирия.

