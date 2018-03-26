Путин перенес вручение премий молодым деятелям культуры из-за трагедии в Кемерово

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Президент России Владимир Путин из-за трагедии в Кемерово перенес церемонию вручения премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, в воскресенье, 25 марта, Путин постоянно получал данные о начале спасательных работ, тушению пожара, выразил соболезнования.

«В администрации президента тоже соболезнуют», — сообщил Песков.

По его словам, глава государства решил перенести церемонию вручения премий на более поздние сроки — предположительно, это будет конец следующей недели.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области объявили трехдневный траур.