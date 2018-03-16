Имущество семьи Фриске выставляют на торги

Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей Жанны Фриске по иску «Русфонда». Об этом сообщает сайт ntv.ru.

В «Русфонде» сообщили, что на торги будет выставлен принадлежащий супругам Фриске земельный участок в деревне Крюково и расположенный на ней жилой дом.

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Как говорится в постановлении суда, дом и земля были частью имущества, которое ответчики унаследовали после смерти певицы.

Родители артистки, Ольга и Владимир Фриске, на заседание суда не явились, Дмитрий Шепелев — отец и законный представитель ее четырехлетнего сына — сообщил суду о своем согласии удаленно.

В октябре приставы завели производства о взыскании 21,6 млн руб. с родителей Фриске.