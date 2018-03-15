Эд Ширан и Леди Гага запишут альбом для Элтона Джона

Звезды мировой музыки запишут двойной альбом для Элтона Джона и автора текстов к его песням Берни Топина, сообщает Rolling Stone.

В работе примут участие Эд Ширан, Леди Гага, Майли Сайрус, Миранда Ламберт, The Killers, Долли Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Деми Ловато, Сэм Смит.

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«Это всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку», — заявил Элтон Джон.

Диски Revamp и Restoration будут выпущены 6 апреля.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон отменил два концерта в Лас-Вегасе ради свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри.