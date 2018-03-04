Информацию о проблемах с сердцем у Гребенщикова опровергли

Информация о госпитализации лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова из-за проблем с сердцем не соответствует действительности. Об этом говорится на официальной странице музыканта в фейсбуке.

«Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала «Санкт Петербург» о «проблемах с сердцем после недавней операции» Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!» — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких.

Директор «Аквариума», комментируя информацию, призвал «поставить свечку» за музыканта.