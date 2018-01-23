На «Оскар» впервые за 90 лет номинирована женщина-оператор

На премию «Оскар» впервые за 90 лет номинирована женщина-оператор, сообщает Variety.

Это Рэйчел Моррисон, работавшая над фильмом «Ферма «Мадбаунд».

В номинации также представлены ленты «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Форма воды» и «Темные времена».

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Что касается Моррисон, то ее следующая картина — «Черная пантера» из супергеройской вселенной Marvel.

Кроме того, Грета Гервиг стала пятой женщиной, номинированной в категории «Лучший режиссер», пишет Metro. Она сняла фильм «Леди Берд».

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» номинирована на «Оскар».