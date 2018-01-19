Умер «злодей» из сериала «Доктор Кто»

В Лондоне на 91-м году жизни скончался британский актер Питер Уингард, наиболее известный по роли сыщика Джейсона Кинга в одноименном телесериале, сообщает The Guardian со ссылкой на агента актера Томаса Боуингтона.

Актер умер 15 января после тяжелой болезни.

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«Он умер в госпитале Челси и Вестминстера, и даже лежа там он не забывал напоминать, что никогда не стоит застегивать верхнюю пуговицу рубашки», — рассказал агент Уингарда, вспомнив, с каким вниманием актер относился к своему внешнему виду.

Зрителям Уингард также запомнился по роли деспотичного лидера обитателей пустынной планеты Тиманова в сериале «Доктор Кто», а также по фильмам «Ночь орла» и «Невинные».