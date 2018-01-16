Стала известна причина смерти Владимира Дуды

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Причиной смерти известного кавээнщика Владимира Дуды стал инсульт. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

«Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, — решил, значит», — написала Лазарева.

Владимир Дуда окончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом и капитаном команды «НГУ», которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.