Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

Фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, сообщается в официальном твиттере премии.

За премию в номинации также боролись «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Фрэнсис Макдорманд также получила премию как лучшая драматическая актриса, а режиссер и сценарист ленты Мартин Макдонах получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.