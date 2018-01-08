Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

Кадр из фильма Мартина МакДона «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Venice International Film Festival

Фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, сообщается в официальном твиттере премии.

За премию в номинации также боролись «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Фрэнсис Макдорманд также получила премию как лучшая драматическая актриса, а режиссер и сценарист ленты Мартин Макдонах получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.