В США начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

Американская киноакадемия приступила к голосованию за фильмы, которые станут претендентами на премию «Оскар», передает Gold Derby.

Всего участвовать в борьбе за «Оскар» может 341 полнометражный художественный фильм. Бюллетени киноакадемиков будут приниматься до 12 января включительно.

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Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля. Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Ранее были названы фильмы, допущенные к главной борьбе за «Оскар».