Гендиректор Большого театра рассказал о причине переноса премьеры «Нуреева»

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал о причине переноса премьеры спектакля «Нуреев», сообщает РИА «Новости».

Постановку должны были представить в конце прошлого сезона, но в итоге премьера состоялась в декабре 2017 года.

«Артисты всегда считают, что они готовы, но отвечаем за спектакль мы, руководство театра. Вот сейчас ребята собрались, и прогон прошел очень прилично. И если бы мы тогда увидели такой прогон, приняли бы решение показать спектакль», — сказал Урин в интервью каналу «Россия 24».

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По его словам, в тот момент было то, что Большой театр выпускать не мог, и это абсолютно однозначно.

Как отметил гендиректор ГАБТ, он принимал решение о переносе вместе с руководителем балета Махаром Вазиевым, который «стопроцентно» придерживается точки зрения о неготовности спектакля.

«Никаких других причин нет», — заявил Урин.

Он также сказал, что речь шла только о переносе постановки, а не о ее закрытии.