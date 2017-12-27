Гендиректор Большого театра рассказал о причине переноса премьеры «Нуреева»
Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал о причине переноса премьеры спектакля «Нуреев», сообщает РИА «Новости».
Постановку должны были представить в конце прошлого сезона, но в итоге премьера состоялась в декабре 2017 года.
«Артисты всегда считают, что они готовы, но отвечаем за спектакль мы, руководство театра. Вот сейчас ребята собрались, и прогон прошел очень прилично. И если бы мы тогда увидели такой прогон, приняли бы решение показать спектакль», — сказал Урин в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, в тот момент было то, что Большой театр выпускать не мог, и это абсолютно однозначно.
Как отметил гендиректор ГАБТ, он принимал решение о переносе вместе с руководителем балета Махаром Вазиевым, который «стопроцентно» придерживается точки зрения о неготовности спектакля.
«Никаких других причин нет», — заявил Урин.
Он также сказал, что речь шла только о переносе постановки, а не о ее закрытии.