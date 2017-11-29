Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск

Капсула с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставлена в Красноярск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию края.

«Капсула доставлена в Красноярск. Родные уведомлены. Теперь будем ждать официальной церемонии», — сказали в администрации.

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Согласно завещанию певца, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили во вторник, 28 ноября, на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на премию «Грэмми».