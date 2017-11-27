Сотни человек пришли проститься с Хворостовским в Москве
Сотни человек пришли проститься с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».
У входа в Московскую филармонию собралась очередь. На здании можно увидеть большой баннер с портретом артиста и словами «Навсегда с вами». Из колонок играют записи песен в исполнении Хворостовского.
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В соответствии с завещанием певца, его прах захоронят в Москве и Красноярске.
Ранее сообщалось, что одна из двух капсул с прахом Хворостовского будет захоронена 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве.