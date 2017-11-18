В Одесском театре рассказали, что люди аплодировали Райкину после срыва спектакля

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В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько прокомментировали сообщения о том, что националисты сорвали спектакль актера и руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, сообщает RT.

«Уже не первый раз Райкин в нашем театре, а, по-моему, раз в четвертый. И весной он тоже был. Но почему-то тогда никого не волновало, что он там сказал про Крым. А именно вчера возникла эта непонятная ситуация. Зачем это было сделано?», — сказала сотрудница учреждения.

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Она рассказала, что спектакль начался примерно в 19.27, а где-то в 20.10 активисты ворвались в зал.

«Поначалу, когда они со всех входов влетели в зал, многие люди испугались. Кто-то ушел из театра, но основная часть зрителей осталась до самого конца. Когда Райкин вышел уже в сопровождении охраны, милиция встала перед сценой. Хотя те (националисты) хотели прорваться, им не дали этого сделать. Райкин извинился перед публикой и сказал: «Встретимся в другой раз»», — отметила она.

При этом, по словам сотрудницы театра, зрители ему аплодировали и кричали «браво!».

Ранее полиция Одессы назвала хулиганством срыв спектакля Райкина.

Накануне активисты в масках попытались сорвать концерт Райкина в Одессе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».