Активисты в масках попытались сорвать концерт Райкина в Одессе

В Одессе на концерт Константина Райкина пришли активисты в балаклавах, передает УНН.

Инцидент произошел в Украинском театре.

«Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: «Чей Крым?». Однако зрители встретили активистов сопротивлением и стали апплодировать, чтобы вызвать артиста на сцену», — говорится в сообщении.

В начале года сообщалось, что Константин Райкин перенес операцию после серьезной мышечной травмы ноги.