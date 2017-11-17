Активисты в масках попытались сорвать концерт Райкина в Одессе
В Одессе на концерт Константина Райкина пришли активисты в балаклавах, передает УНН.
Инцидент произошел в Украинском театре.
«Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: «Чей Крым?». Однако зрители встретили активистов сопротивлением и стали апплодировать, чтобы вызвать артиста на сцену», — говорится в сообщении.
В начале года сообщалось, что Константин Райкин перенес операцию после серьезной мышечной травмы ноги.