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Культура

«Фишер», «Ты», «Консультант», «Связь» и еще 8 сериалов февраля

Какие сериалы смотреть в феврале 2023 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из сериалов «Консультант», «Фишер», «Ты», «Связь»

Кадры из сериалов «Консультант», «Фишер», «Ты», «Связь»

Amazon Studios/Art Pictures Vision/Warner Horizon Television/Apple TV
Детективный триллер о советском серийном убийце, продолжение приключений маньяка-сталкера со звездой «Сплетницы», черная комедия с Кристофом Вальцем от автора «Дома с прислугой», шпионский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем, байопик Фаины Раневской, российский ответ антологии «Любовь, смерть и роботы» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в феврале, и рассказывает о самых интересных.
1

«Нолли» («Nolly») — мини-сериал

Со 2 февраля на ITVX

Трехсерийный байопик актрисы Ноэль Гордон — звезды британской мыльной оперы «Перекресток», выходившей с середины 60-х до конца 80-х. Образ артистки на экране воплотила Хелена Бонэм Картер, автором шоу выступил создатель ребута «Доктора Кто» и «Близких друзей» Рассел Ти Дейвис.

2

«Дорогой Эдвард» («Dear Edward») — 1 сезон

С 3 февраля на Apple TV+

Экранизация романа Энн Наполитано о 12-летнем мальчике — единственном выжившем в авиакатастрофе, в которой он лишился семьи. Разработкой шоу занимался Джейсон Катимс, сценарист и шоураннер «Огней ночной пятницы», а в актерский состав вошли Конни Бриттон («Огни ночной пятницы», «Американская история ужасов») и Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона»).

3

«Комплекс бога» — 1 сезон

С 3 февраля на Kion

Детективная драма о расследовании исчезновений маленьких девочек и параллельном противостоянии талантливого психиатра и его пациента с опасными наклонностями. В главных ролях снялись Кирилл Кяро («Эпидемия») и Даниил Страхов («Бедная Настя»), сценарий сериала написала Алена Званцова, работавшая над «Оттепелью» Валерия Тодоровского.

4

«Фишер» — 1 сезон

С 8 февраля на more.tv и Wink

Детективный триллер о поисках серийного убийцы в Советском союзе, которыми занимается трио следователей в исполнении Александра Яценко, Александры Бортич и Ивана Янковского. Герои берутся за дело после череды убийств подростков, совершенных в районе правительственных дач на Рублевском шоссе.

5

«Раневская» — мини-сериал

С 8 февраля на Kion

Байопик актрисы Фаины Раневской, который должен проследить ее путь от таганрогской юности через всесоюзную славу до одиночества в зрелом возрасте. Главную роль в сериале сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук.

6

«Ты» («You») — 4 сезон (1 часть)

С 9 февраля на Netflix

Продолжение триллера о похождениях маньяка-сталкера в исполнении звезды «Сплетницы» Пенна Бэджли. Местом действия новых серий станет Англия, сезон будет поделен на две части, вторая выйдет на месяц позже — 9 марта.

7

«Антология русского хоррора: Красный состав» — 1 сезон

С 16 февраля на more.tv

Анимационный хоррор-альманах, сделанный с явной оглядкой на успех «Любви, смерти и роботов» от Netflix. Над проектом работали кинематографисты из России, Канады и Молдовы (что несколько противоречит прилагательному «русский» в названии), а основой эпизодов стали произведения Александра Пушкина, Алексея Толстого, Александра Грина и других авторов.

8

«Здравствуй, будущее!» («Hello Tomorrow!») — 1 сезон

С 17 февраля на Apple TV+

Сай-фай-драмеди про мир победившего ретрофутуризма, в котором группа коммивояжеров пытается продавать таймшеры на Луну. В главной роли — Билли Крудап.

9

«Карнивал-роу» («Carnival Row») — 2 сезон

С 17 февраля на Amazon Prime Video

Финальный выпуск фэнтези с Орландо Блумом и Карой Делевинь о Республике Бурге, куда из своей родной страны, раздираемой войной, сбежали многие мифические существа. Поток беженцев вызвал недовольство со стороны многих жителей Бурге, а серия страшных убийств только усугубила обстановку в обществе.

10

«Внешние отмели» («Outer Banks») — 3 сезон

С 23 февраля на Netflix

Продолжение приключенческого янг-эдалта про группу ребят с побережья Северной Каролины, которые втягиваются в охоту за сокровищами.

11

«Консультант» («The Consultant») — 1 сезон

С 24 февраля на Amazon Prime Video

Черно-комедийный триллер от автора «Дома с прислугой» Тони Басгэллопа. По сюжету бизнес-консультант Риджес Патофф (Кристоф Вальц) приходит на помощь компании CompWare после неудачного процесса крупного слияния и начинает самостоятельно руководить корпорацией.

12

«Связь» («Liaison») — 1 сезон

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Apple Studios

С 24 февраля на Apple TV+

Франко-британский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем. О проекте известно не слишком многое — в официальном пресс-релизе лишь упоминается, что шоу расскажет о том, как ошибки прошлого могут разрушить будущее, а сюжет будет сочетать в себе шпионаж, политические интриги и историю страстной и прочной любви.

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