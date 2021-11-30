Какие сериалы смотреть в декабре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

С 1 декабря на Netflix
Финальный выпуск космической робинзонады про семью, которая потерпела крушение на планете в нескольких световых годах от конечного пункта своего путешествия.
Со 2 декабря на «Кинопоиске»
Продолжение едкой политической сатиры Романа Волобуева о сотрудниках вымышленного министерства перспективного планирования. В новых сериях глава минперплана в исполнении Яна Цапника займется, помимо прочего, пенсионной реформой, развитием туризма, борьбой с коррупцией, повышением рождаемости и поднятием космической отрасли.
С 3 декабря на IMDb TV / с 5 декабря на «Кинопоиске»
Возвращение сериальной адаптации цикла британского писателя Энтони Горовица про шпиона-тинейджера из МИ-6. Во втором выпуске герой безуспешно пытается прийти в себя после событий первого сезона и вынужден вернуться в дело, когда отец его близкого друга подвергается нападению. Главным противником Алекса становится техномиллиардер Дэмиэн Крей (Тоби Стивенс из «Умри, но не сейчас» и «Черных парусов»).
С 6 декабря на Netflix
Документальный проект Дэвида Финчера и режиссера хоррора «Пустой человек» Дэвида Прайора — сборник видеоэссе, прославляющих кинематограф. В них киноманы (среди них — авторы легендарного ютьюб-канала «Every Frame a Painting» Тони Чжоу и Тейлор Рамос) расскажут о тех моментах из фильмов, что поразили их до глубины души.
С 7 декабря на HBO / с 8 декабря в «Амедиатеке»
Детективная комедия по мотивам реальной истории, которая произошла в Ноттингемшире четверть века назад: в саду у с виду благопристойных супругов (Оливия Колман и Дэвид Тьюлис) находят два трупа, после чего герои становятся главными подозреваемыми в убийстве.
С 9 декабря на Premier
Хип-хоп-драма о единстве и борьбе поколений. По сюжету молодая рэп-звезда Drumma'K (Глеб Калюжный) находится в кризисе: он никак не может записать альбом, который должен подтвердить его успех, и проваливает все дедлайны. В результате Drumma плохо расстается с крупным лейблом, теряет права на псевдоним и дискографию и становится персоной нон грата в мире хип-хопа. Его последняя возможность — коллаборация с другим «сбитым летчиком» Михаилом «Стариной» Старициным (Алексей Шевченков), легендарным советским гитаристом, который теперь еле сводит концы с концами и выступает по подмосковным кабакам. Для последнего сотрудничество с Drumma оказывается шансом наконец наладить отношения с дочерью Ксюшей (Александра Дроздова), к которой юный рэпер испытывает романтический интерес.
С 9 декабря на HBO Max / с 10 декабря в «Амедиатеке»
Мини-сериал — продолжение культового «Секса в большом городе». События шоу будут разворачиваться спустя 20 лет после окончания оригинала. Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотта Йорк (Ким Кэттролл) и Миранда Хоббс (Синтия Никсон) по-прежнему вместе (Саманты Джонс на горизонте не видно, поскольку Ким Кэттролл отказалась от участия в проекте), но их жизни круто поменялись — как и мир вокруг (например, у Кэрри теперь свой подкаст). В компании появится и свежая кровь — небинарная комикесса в исполнении Сары Рамирес из «Анатомии страсти».
С 10 декабря на Amazon Prime Video
Заключительный сезон экранизации сай-фай-цикла Даниэла Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс С. А. Кори, о колонизации Солнечной системы и заговоре вселенского масштаба.
С 16 декабря на HBO Max / с 17 декабря на more.tv
Экранизация научно-фантастического романа канадки Эмили Сент-Джон Мандел, описывающего последствия пандемии вируса, который убил подавляющую часть человечества. В центре сюжета оказывается театральная труппа, ищущая убежище в городах в районе Великих озер. Среди участников каста — Маккензи Дэвис и Химеш Патель.
С 17 декабря на Netflix
Продолжение адаптации фэнтези-книг Анджея Сапковского про наемного охотника на монстров с Генри Кавиллом в главной роли.
С 19 декабря на Paramount+
Вестерн-драма — первый из двух спин-оффов шоу «Йеллоустоун» (у него сейчас идет четвертый сезон). Действие разворачивается за 125 лет до начала оригинального сериала и рассказывает о путешествии предков известного нам семейства Даттон через Великие равнины на Запад. В проекте приняли участие Сэм Эллиотт («Острые козырьки») и кантри-исполнители Тим Макгроу и Фейт Хилл.
С 22 декабря на Netflix
Второй выпуск драмеди о приключениях молодой американской специалистки по маркетингу в столице Франции.
С 24 декабря на Netflix
Корейская фантастика про группу ученых, которых отправляют на Луну за некими таинственными образцами с заброшенной исследовательской станции. В главных ролях — Кон Ю («Игра в кальмара», «Поезд в Пусан»), Пэ Ду На («Сочувствие господину Месть», «Облачный атлас») и Ли Джун Сон, известный по участию в хип-хоп бой-бэнде MBLAQ.
С 29 декабря на Disney+
Первый спин-офф «Мандалорца» расскажет о пути бывшего охотника за головами к становлению влиятельным игроком в преступном мире далекой-далекой галактики после свержения гангстера Бибы Фортуны — преемника Джаббы Хатта.
С 31 декабря на Netflix
Пятый проект по мотивам произведений детективиста Харлана Кобена (несколько лет назад писатель заключил договор с Netflix, в рамках сделки уже вышли шоу «Безопасность», «Незнакомка», «В густом лесу» и «Харлан Кобен. Невиновен», впереди еще девять). Сюжет вращается вокруг трех разных людей: работающей матери троих детей, неудачливого фотографа-документалиста и детектива, одержимого «висяком» о пропавшем без вести человеке. Однажды комфортную (но не то чтобы счастливую) жизнь героев подкашивает кошмарное событие из их прошлого.
С 31 декабря на Netflix
Продолжение комедийной драмы про школу боевых искусств — сиквела ленты 1984 года «Парень-каратист».
В декабре на Okko
Экранизация одноименной повести Наринэ Абгарян о дружбе двух семей разных национальностей, живущих в Армении 80-х годов.